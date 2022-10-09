Der Spiegel: Мобилизация в России — это демографическая катастрофа 1 9.10.2022, 16:47

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15-20% мобилизованных россиян погибнут.

Россия – отсталая страна, а мобилизация большого количества мужчин катастрофически обострит ее проблемы. Две трети россиян, отправленных на войну против Украины, погибнут или будут ранены.

Об этом в интервью Der Spiegel сказал американо-российский экономист Олег Ицхоки. Перевод статьи приводит «Зеркало недели. Украина».

Он указал на то, что мобилизация эмоционально повлияла на многих людей в России, но немногие из них осознают высокую вероятность того, что в случае мобилизации они будут убиты или искалечены.

Ицхоки объяснил, что в России живет около 7 миллионов мужчин в возрасте 20-30 лет. Если отбросить тех, кто не подпадает под мобилизацию по разным причинам или непригоден для военной службы, остается максимум три миллиона. Официально Москва планирует отправить на войну еще 300 тысяч человек, но реальный план остается тайной. Есть предположение о том, что на самом деле Кремль хочет мобилизовать миллион солдат. Если процесс будет продолжаться более шести месяцев, шансы каждого отдельного россиянина попасть на войну будут составлять примерно 25%.

«Мы подсчитали, что ожидаемые потери среди мобилизованных за полгода будут составлять 60-70%. 15-20% будут убиты, 45-50% - тяжело ранены. В своих расчетах мы использовали данные западной разведки о потерях среди российских подразделений в Украине до сих пор», – объяснил экономист.

Он напомнил, что пандемия COVID-19 уже нанесла тяжелый демографический удар по России. Но последствия войны многократно усугубят ущерб от болезни. Общая смертность во время пандемии перевалила за миллион человек в России. Однако жертвами коронавируса были в основном пенсионеры, люди за 60 лет, которые уже вырастили детей и не работали.

«В свою очередь, война, скорее всего, приведет к гибели до 500 тысяч молодых людей. Это люди, у которых вся жизнь еще впереди включая их карьеры», - объяснил Ицхоки.

Он указал на то, что под мобилизацию попадают в основном мужчины от 20 до 35 лет. Это поколение, которое и без того скудное. Эта возрастная группа вдвое меньше, чем группа 35-45-летних. Такая ситуация возникла в результате колоссального демографического кризиса 1990-х годов. По мнению экономиста, в отдельных регионах из-за мобилизации населения этой возрастной группы может сократиться на 10%. И это «демографическая катастрофа национального значения».

Ицхоки также обратил внимание на то, что с начала российского вторжения в Украину около 450 тысяч молодых россиян сбежали из России. Теперь из-за мобилизации к ним присоединились еще 300 тысяч. Если к ним добавить еще 300 тысяч, мобилизированных, тогда общее количество молодых россиян, не работающих больше в стране, будет близко к миллиону. Также есть еще группа людей, которые переезжают из города в город во избежание мобилизации. И они не могут работать на постоянной основе. Кроме того, количество трудоспособных граждан России составляет более 70 миллионов человек. Идет речь о потере примерно 2% рабочей силы.

Экономист отмечает, что в долгосрочной перспективе последствия будут катастрофическими. И очень важно, что произойдет в ближайшие месяцы или в следующем году. Будет ли мобилизация продолжаться? Закончится ли война? Ицхоки допустил, что в краткосрочной перспективе мобилизация может даже улучшить экономические показатели России хотя бы на бумаге. Потому что зарплата в армии иногда выше, чем та, которую могут заработать многие россияне. Так что в экономической статистике мобилизация может даже показаться экономической стимуляцией. На самом же деле это лишь демонстрирует проблематичность оценки ВВП. Потому что все эти государственные расходы вредны, а не производительны.

Санкции в определенной степени могут смягчить давление на рынок труда в России. Потому что из-за них многие заводы в стране остановились, незанятых кадров много. И компании могут легко найти замену работникам, которых отправили на войну. Но с другой стороны они не могут знать наверняка, не заберут ли и этих людей в армию. В таких условиях, когда неизвестно, какой будет рабочая сила, делать долгосрочные планы невозможно.

Также Ицхоки прогнозирует, что у России будет две волны вспышки насилия. Первая волна произойдет, когда солдаты вернутся с войны домой. А вторая вспыхнет значительно позже, когда подрастут осиротевшие дети, росшие без отца.

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