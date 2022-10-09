Стало известно, какие именно семь населенных пунктов ВСУ освободили в Луганской области
- 9.10.2022, 18:16
Все они находятся в Сватовском районе.
Глава Луганской ОВА Украины Сергей Гайдай сообщил о семи населенных пунктах в Луганской области, которые полностью контролируются Украиной. Все они находятся в Сватовском районе.
Как пишет Гайдай в соцсетях, первой Вооруженные Силы Украины освободили Грековку.
«Несмотря на резонанс в интернет-сообществе, мы не сразу сообщили об изгнании оккупантов из этого населенного пункта. В то время там еще продолжались стабилизационные мероприятия. Как и в других селах, в которые вошли наши военные. Все семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной», — написал глава ОВА.
Речь идет о селах Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надия, Андреевка и Стельмаховка Сватовского района Луганской области.