Bild: Украинская армия способна поражать самые сложные цели 1 9.10.2022, 18:47

Запад должен еще больше поддерживать Украину.

Немецкая газета Bild делает несколько выводов из разрушения Крымского моста:

— Все указывает на то, что именно украинцы разрушили часть Крымского моста, который имел символическое значение для Путина. Если это так, то это ясно показывает нам две вещи.

Во-первых, украинская армия теперь настолько профессиональна, что может поразить даже самые сложные цели, как Крымский мост, который имеет решающее значение для снабжения российских войск. Это придает уверенности в том, что украинцы действительно могут выиграть войну.

︎Во-вторых, это показывает, что само украинское правительство не боится путинских угроз, в том числе ядерных ударов, если украинцы будут атаковать территории, которые Путин объявил «российскими».

Если украинцы, по которым может быть нанесен тактический ядерный удар, не боятся Путина и продолжают мужественно освобождать свою страну, то значит и мы должны не бояться, а еще решительнее поддерживать Украину.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подвела итог тому, что должно произойти для разрешения конфликта: «Выход из конфликта — это Россия уходит из Украины. Это выход из конфликта!»

Этим все сказано!

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