Вертолеты Ка-52 в Псковской области взорвали партизаны: появилось видео

Вертолеты Ка-52 в Псковской области взорвали партизаны: появилось видео3
- 1.11.2022, 8:05
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Два вражеских «Аллигатора» уничтожены.
В Cети появилось видео работы партизан, которые в ночь на 31 организовали взрыв на аэродроме «Веретье» Псковской области РФ. Там были уничтожены два ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор» оккупантов, и еще два – существенно повреждены.
Эксклюзивные кадры опубликовал «Обозреватель». На видео видно, как мужчина готовит и закладывает взрывчатку под один из«рептилоидов».