закрыть
1 ноября 2022, вторник, 9:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вертолеты Ка-52 в Псковской области взорвали партизаны: появилось видео

3
  • 1.11.2022, 8:05
  • 12,392
Вертолеты Ка-52 в Псковской области взорвали партизаны: появилось видео

Два вражеских «Аллигатора» уничтожены.

В Cети появилось видео работы партизан, которые в ночь на 31 организовали взрыв на аэродроме «Веретье» Псковской области РФ. Там были уничтожены два ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор» оккупантов, и еще два – существенно повреждены.

Эксклюзивные кадры опубликовал «Обозреватель». На видео видно, как мужчина готовит и закладывает взрывчатку под один из«рептилоидов».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников