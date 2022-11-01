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Минобороны Беларуси: Cовместные с РФ центры подготовки военных уже работают

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  • 1.11.2022, 8:19
  • 2,952
Минобороны Беларуси: Cовместные с РФ центры подготовки военных уже работают

Два на территории Беларуси, один — в России.

Два совместных с Россией центра подготовки военнослужащих действуют на территории Беларуси, один — в РФ. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси Валерий Ревенко.

Напомним, накануне, 31 октября, Лукашенко подписал указ об одобрении проекта соглашения с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих двух стран. Документ наделяет Минобороны Беларуси правом проведения переговоров и подписания соглашения в пределах одобренного проекта.

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