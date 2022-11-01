В Севастополе российские моряки «курили в неположенном месте»? 1.11.2022, 9:13

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Украина отрицает свою причастность к атаке на Черноморский флот РФ.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения ко взрывам в оккупированном Севастополе.

В эфире телеканала «Дождь» в понедельник, 31 октября, Подоляк подчеркнул, что Украина не атаковала Черноморский флот РФ 29 октября. Он назвал «несколько странными» утверждения страны-агрессора о том, что боевые корабли в Севастополе — в 220 км от места зернового коридора — имели какое-то отношение к вывозу зерна.

«Россия практически каждый день атакует крылатыми ракетами всю территорию Украины, энергетические объекты, гидротехнические объекты, трансформаторы, города… Это, по логике РФ, нормально. Наносить удары по центру городов — это в правилах… В то же время, когда военный корабль во время «специальной военной операции» каким-то неустановленным образом получает повреждения, это уже проблема, действительно… Мне кажется, это выглядит крайне нелепо», — добавил он.

По словам советника главы ОП, «нет никакой прямой взаимосвязи» между произошедшим с российскими военными кораблями в 220 км от обычного морского пути и зерновым соглашением.

«…Мы пока не используем подводные, надводные, воздушные — никакие дроны, кроме тех, которые [мы] используем в рамках боевых операций… по линии фронта. В основном все дроны мы используем там», — также сказал Подоляк.

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