Современная война: украинская авиация и минометчики готовят удар штурмовой бригады 1.11.2022, 10:13

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Видео красивой и слаженной атаки на юге Украины.

Появились кадры совместной операции на юге Украины, где участвовали защитники неба, артиллеристы и штурмовики, пишет «Диалог».

Сначала украинская авиация наносит удары с сопутствующим огнем минометчиков. На кадрах видно, как вертолеты ВСУ атакуют позиции российских военных преступников боеприпасами.

Параллельно с этим врага забрасывают минами, а далее выдвигается штурмовая группа ВСУ, которая идет в наступление.

Видео снято на юге Украины.

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