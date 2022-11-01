Современная война: украинская авиация и минометчики готовят удар штурмовой бригады
- 1.11.2022, 10:13
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Видео красивой и слаженной атаки на юге Украины.
Появились кадры совместной операции на юге Украины, где участвовали защитники неба, артиллеристы и штурмовики, пишет «Диалог».
Сначала украинская авиация наносит удары с сопутствующим огнем минометчиков. На кадрах видно, как вертолеты ВСУ атакуют позиции российских военных преступников боеприпасами.
Параллельно с этим врага забрасывают минами, а далее выдвигается штурмовая группа ВСУ, которая идет в наступление.
Видео снято на юге Украины.