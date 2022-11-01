закрыть
1 ноября 2022, вторник, 11:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Современная война: украинская авиация и минометчики готовят удар штурмовой бригады

  • 1.11.2022, 10:13
  • 3,238
Современная война: украинская авиация и минометчики готовят удар штурмовой бригады

Видео красивой и слаженной атаки на юге Украины.

Появились кадры совместной операции на юге Украины, где участвовали защитники неба, артиллеристы и штурмовики, пишет «Диалог».

Сначала украинская авиация наносит удары с сопутствующим огнем минометчиков. На кадрах видно, как вертолеты ВСУ атакуют позиции российских военных преступников боеприпасами.

Параллельно с этим врага забрасывают минами, а далее выдвигается штурмовая группа ВСУ, которая идет в наступление.

Видео снято на юге Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников