Оккупанты провалили попытку навязать российский рубль в Херсонской области 2 1.11.2022, 10:36

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Также РФ отводит часть войск за Днепр.

Российские силы, вероятно, продолжают перебрасывать войска и военную технику на восточный берег Днепра, ожидая наступления Украины на Херсон. А провал попытки перевести на рубли Херсонскую область доказывает неспособность оккупантов сломить украинскую идентичность.

Об этом в своей новой сводке по итогам 31 октября сообщает Институт изучения войны (ISW).

Его аналитики обращают внимание на информацию украинской стороны о том, что армия РФ готовится к переброске своих артиллерийских подразделений и вооружения с западного берега Днепра на восточный для возможной передислокации на другие направления. Кроме того, 31 октября Оперативное командование Юг ВСУ дополнительно сообщило, что российские войска готовятся к эвакуации отдельных подразделений и военной техники с западного берега и собрали плавсредства для облегчения эвакуации.

А херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что 30 октября россияне начали инженерные работы в Белозерке (6 км к западу от Херсона) и Чернобаевке (1 км к северу от Херсона), что подтверждается снимками барьеров из колючей проволоки на этих участках. ISW обращает особое внимание на попытку оборонять Чернобаевку, «поскольку это последний населенный пункт на трассе М14 севернее Херсона». Нынешняя линия фронта проходит менее чем в 20 км к северо-западу от Чернобаевки, и активные усилия по укреплению обороны здесь «свидетельствуют о неизбежном наступлении украинских сил», подчеркивают в ISW. Одновременная эвакуация военного имущества с западного берега Днепра и подготовка к обороне критически важных районов вокруг Херсона говорит о том, что оккупанты серьезно обеспокоены угрозой своему контролю над западным берегом Херсонской области.

В этом контексте ISW обращает внимание и на тот факт, что российские оккупационные «власти» в Херсонской области в очередной раз изменили свою риторику о Каховской ГЭС — вероятно, чтобы подготовить информационную почву для прикрытия вывода российских войск из этого района и продолжения их вывода с западного берега Днепра. 31 октября коллаборант Владимир Сальдо снова заявил, что Украина якобы готовится к «массированному ракетному удару» по плотине Каховской ГЭС, из-за чего якобы необходимо расширить зону «эвакуации» на 15 км от Днепра. Хотя еще 26 октября Сальдо утверждал обратное: что разрушить плотину будет «практически невозможно» и что даже в случае ее прорыва уровень воды в Днепре поднимется «всего» на 2 метра.

В ISW «полностью исключают» возможность того, Украина может стремиться к подрыву Каховской ГЭС (в т. ч. из-за рисков для ЗАЭС, которая использует воду Каховского водохранилища в качестве теплоносителя; из-за затруднения продвижения ВСУ; а также из-за экономических и социальных последствий затопления более 80 населенных пунктов). «Не существует сценария, при котором Украине было бы выгодно разрушить плотину», — утверждают эксперты ISW. Однако в Институте убеждены, что информационная операция РФ относительно Каховской ГЭС преследует две цели:

создать у жителей западного берега Днепра в Херсонской области иллюзию необходимости скорейшей «эвакуации»;

стать информационным прикрытием для отхода россиян с западного берега, даже если россияне в итоге не тронут ГЭС (при этом угрозу взрыва плотины коллаборанты могут намеренно представлять как «неизбежное и непреодолимое препятствие, которого российские войска могли избежать, лишь покинув западный берег и отступив дальше в Херсонскую область»).

Отдельно ISW констатирует провал многомесячных усилий оккупантов ввести рублевую зону в Херсонской области: колллаборанты были вынуждены объявить, что разрешат использовать украинские гривни наряду с российскими рублями. Стремоусов назвал это «бивалютной системой», оккупанты установили обменный курс 1,25 рубля за 1 гривню (курс, более выгодный для обладателей рублей, тогда как мировой курс составляет около 1,68 рубля за гривню). Ранее оккупанты заявляли, что к 1 сентября Херсонская область якобы полностью перейдет на рублевую экономику, однако, вероятно, не смогли справиться с экономическими реалиями и активным использованием гривни на черном рынке.

«Провал усилий российских оккупационных „властей“ навязать рубль свидетельствует о том, что их стремление ослабить украинскую идентичность и возможности украинской власти на оккупированных территориях, скорее всего, обречены на неудачу. Украинская национальная идентичность и патриотизм на оккупированных Россией территориях сохраняются, хотя Украина столкнется с трудностями в восстановлении институтов (и местной экономики), разрушенных российскими оккупантами, по мере того, как ВСУ освобождают дополнительные территории», — констатируют аналитики ISW.

Новая серия массированных ракетных ударов по критически важной инфраструктуре Украины 31 октября, вероятно, была частью попыток РФ ослабить волю Украины к защите страны на фоне приближения зимы и падения температуры, констатируют в ISW.

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