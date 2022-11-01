Украинский журналист: Под Бахмутом сбит белорусский вертолет с офицерами 11 1.11.2022, 11:44

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В ход пошла техника от Лукашенко?

Украинский журналист Денис Казанский рассказал, что один из вертолетов, которые вчера ликвидировали ВСУ на фронте, принадлежал ЧВК «Вагнера», речь идет о борте Ми-8. У себя на Telegram-канале он отметил, что, учитывая сообщения в разных пабликах, на его борту были офицеры, которые погибли.

«Смешно, что видео уничтожения вертолета сначала подхватили российские Z-каналы, утверждавшие, что это украинский вертолет и таким образом радостно станцевавшие на костях своих же военных, – рассказывает журналист. – Но самое интересное, что вертолет, скорее всего, был белорусским. Бортовые номера и флаг Беларуси на нем были закрашены, но их можно идентифицировать».

«Судя по всему, с техникой и авиацией у РФ совсем плохо и в ход пошли уже подгоны от Лукашенко», — пишет Денис Казанский.

Однако ряд Telegram-каналов делает вывод, что сбитый вертолет ранее принадлежал ВС РФ, а затем был был передан ЧВК.

«У бортов ВВС РБ флаг располагается на воздухозаборнике, а под выхлопом — бортовой номер белого цвета», — выдвигают свою версию о принадлежности вертолета блогеры.

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