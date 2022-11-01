Потери белорусского IT с начала года превысили 13 тысяч специалистов 2 1.11.2022, 17:20

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Только за сентябрь уволилось около 2300 айтишников.

Белорусский IT-сектор потерял более 13 300 специалистов с начала 2022 года, пишет dev.by. Издание уточняет, что за сентябрь уволилось около 2300 айтишников и это – минимум за последние семь месяцев.

Kоличество уволившихся или уволенных сотрудников в сфере IT за сентябрь на 49,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года, однако это на 14% меньше, чем в августе 2022 года. Это говорит о замедлении темпов оттока специалистов из отрасли.

За сентябрь новые рабочие места нашли 967 человек, но это все равно на 54% меньше.

- Суммарно за 9 месяцев компании наняли 10+ тысяч новых сотрудников – на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, – пишет профильное интернет-издание.

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