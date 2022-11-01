Сколько российских военных баз и складов ВСУ уничтожили в октябре: инфографика

Сколько российских военных баз и складов ВСУ уничтожили в октябре: инфографика1
- 1.11.2022, 17:49
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Украинцы дают мощный отпор оккупантам.
Украинские воины продолжают успешно уничтожать военные склады и базы оккупантов. За октябрь было уничтожено не менее 111 объектов российских захватчиков на оккупированных территориях. Соответствующую инфографику опубликовал Telegram-канал UA War Infographics, пишет «Апостроф».
За октябрь украинские войска уничтожили:
- 85 вражеских складов с боеприпасами.
- 21 военную базу оккупантов.
- 5 объектов военной инфраструктуры врага.
Отмечается, что эти данные могут быть неполными.