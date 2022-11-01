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ВСУ показали уничтожение скрытой бронетехники РФ на Луганщине

  • 1.11.2022, 18:03
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ВСУ показали уничтожение скрытой бронетехники РФ на Луганщине

Во время операции был также ликвидирован личный состав российских захватчиков.

Украинские военные уничтожили бронированную технику и российских военных на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск.

Отмечается, что в Луганской области артиллерийские подразделения 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ при поддержке авиации уничтожили скрытую бронетехнику вместе с личным составом российских захватчиков.

«На видео зафиксирована эффективная работа пушкарей и авиаторов. Результатом каждого меткого выстрела стал ответ врагу за разрушенные города и села нашей Родины» – говорится в сообщении.

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