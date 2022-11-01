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Дарью Лосик признали политзаключенной

  • 1.11.2022, 19:03
  • 1,958
Дарью Лосик признали политзаключенной
Дарья Лосик

Ее задержали 18 октября.

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще шесть человек. Среди них Дарья Лосик, жена политзаключенного Игоря Лосика.

Дарью задержали 18 октября. После трех дней задержания она не вышла на свободу. Провластные каналы сообщали о возбуждении уголовного дела против нее.

Статус политзаключенного также получили Юлия Юргилевич, Валентин Самосюк, Евгений Карпов, Максим Стасюк, Александр Айнутдинов, сообщает правозащитный центр «Вясна».

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