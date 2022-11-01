Министр обороны Беларуси ждет атаку с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины 17 1.11.2022, 22:35

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Виктор Хренин

Такое заявление Хренин сделал на встрече с трудовыми коллективами Могилева.

Министр обороны Виктор Хренин и председатель КГБ Иван Тертель продолжают «турне» по Беларуси.

На встречах в регионах они рассказывают о том, «откуда на Беларусь готовится нападение».

Во вторник подобная встреча прошла в Могилеве. Тертель заявил, что «101-я воздушно-десантная дивизия США готовится войти в Беларусь из Польши».

Хренин же в своей речи говорил, что «нельзя исключить и разжигания в Беларуси и внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством со стороны Запада с территорий Польши, Литвы, Латвии и Украины».

Речи генералов на большом экране дополнялись «иллюстративным материалом».

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