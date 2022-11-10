Взрывы возле Каховки и Херсона: ВСУ громят колонны армии РФ

Взрывы возле Каховки и Херсона: ВСУ громят колонны армии РФ2
- 10.11.2022, 8:18
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Удары нанесены по точкам, ключевым для отвода российских войск.
Вечером 9 ноября прогремели мощные взрывы недалеко от Херсона, Каховки, а также в Геническом районе.
Информация обнародована в местном Telegram-канале.
Первые сообщения о взрывах появились в сети около 20:40. Утверждалось, что они были достаточно громкими и прозвучали в Каховском районе.
Почти одновременно с взрывами в Каховском районе аналогичная ситуация возникла в Геническом районе. А через 20 минут – около 21:06 – возле Новой Каховки и Херсона.
В Telegram-канале местного активиста «Николаевского Ванька» опубликовано сообщение, в котором подтверждались удары ВСУ по движущимся колоннам армии РФ.
Тогда же появилось видео, на котором, предполагают, зафиксировано перемещение российской военной техники, выходящей из Херсона. В кадре – тентованные КАМАЗы, бронеавтомобили, обозначенные буквами Z и V. Заметно, что перед автомобилем, откуда ведется съемка – около полудесятка красных стоп-сигналов.