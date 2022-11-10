Украинская артиллерия разгромила штаб армии РФ в Красном Маяке под Херсоном 1 10.11.2022, 10:21

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Ликвидировано как минимум 50 оккупантов вместе с командирами.

Украинская артиллерия нанесла прицельный удар по штабу вражеской армии, который находился в Красном Маяке не Херсонщине.

9 ноября, около 20:30 ВСУ «накрыли» артиллерийский огнем оккупантов, которые еще не успели сбежать на левый берег.

Местные жители сообщают, что из 15 снарядов три точно попали прямо в цель.

Журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Telegram-канале поделился деталями.

Он не исключает, что в момент попадания трех снарядов в штабе мог находиться и командный состав оккупантов. Рядом со штабом находилась военная техника.

В результате удара было уничтожено и три танка.

Позже журналист со ссылкой на местных жителей сообщил, что из под завалов здания штаба было извлечено до 50 тел оккупантов.

Это картина по состоянию на 21:00. При этом разборы завалов еще продолжались.

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