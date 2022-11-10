У Лукашенко новая конспирологическая теория о COVID-19 4 10.11.2022, 10:53

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Диктатор несколько модернизировал свою версию двухлетней давности.

В том числе, из-за своего отношения к пандемии коронавируса Лукашенко чуть было не потерял власть в 2020 году. Высказывания диктатора на эту тему, которая непосредственно касалась здоровья граждан, вызывали в обществе шок и недоумение.

В конце 2020-го Лукашенко как будто бы переосмыслил свое отношение к коронавирусу: стал посещать больницы, надев маску. Но надолго его не хватило.

UDF рассказывает о самых громких конспирологических теориях о ковиде, высказанных Лукашенко.

Коронавирус при 60 градусах «не выдерживает», его модно «травить» спиртом

Всего в одном выступлении Лукашенко умудрился совместить такие «меры профилактики» против ковида как водка («В шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт – травить этот вирус»), сауна («Китайцы нам подсказали, что этот вирус при 60 градусах не выдерживает») и «трактор» («Трактор вылечит всех. Поле всех лечит»).

Эти «советы» вошли в историю, сильно подорвав доверие белорусов к политику.

Ковид придумали, чтобы США и Китай «столкнулись лбами»

Незадолго до президентских выборов-2020 Лукашенко призвал задуматься о фейковой теории возникновения коронавируса.

«Эта пандемия — это рукотворное мероприятие? Я не знаю. Вы подумайте», — сказал диктатор.

И порассуждал о вероятности того, что вирус был создан в лабораториях с целью передела мира.

По мнению Лукашенко, такой сценарий мог быть придуман для того, чтобы США и Китай «столкнулись лбами» и поделили существующие мировые рынки сбыта, «пристегнули к себе другие страны» с помощью экономических мер.

«Коронавирус мне подкинули»

Лукашенко так долго призывал не придавать пандемии слишком большого влияния, что, наверное, был сильно удивлен, когда летом 2020 года заболел коронавирусом сам. И посчитал, что это не было случайностью.

«Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем», – сказал Лукашенко в интервью Дмитрий Гордону. Результаты «расследования» опубликованы не были.

Коронавирус – ширма глобальных игроков, у которых есть «планы» на Беларусь

Через несколько месяцев Лукашенко пошел дальше. По его словам, вирус должен был использоваться некими заговорщиками не только для передала мира, но и для изменения ситуации в Беларуси.

«Коронавирус — это лишь повод, ширма, прикрываясь которой глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь. Парадоксально, но это весомый аргумент, подтверждает, что Беларусь как государство состоялось — имеет политический вес и серьезный экономический потенциал», — сказал диктатор.

Коронавирус может быть спасением от… онкологии

Осенью 2021 года Лукашенко вновь поразил всех вокруг.

«Ковид не только на данном этапе придавил грипп (то есть не болеют люди гриппом практически), но и онкологи подозревают, что онкология значительно упала. Не потому, что люди не обращаются (они это уже заметили), а что-то вот происходит такое. Наверное, я буду рад, если как с гриппом. Все-таки ковид-больных нам легче лечить (это вам тяжело, а нам легче), чем онкологических. Поэтому дай бог, чтобы ковид был лекарством от онкологических заболеваний», – сказал Лукашенко.

Ни один авторитетный врач за Лукашенко «не вписался».

Пандемия была задумана, чтобы США смогли ослабить Китай

В начале ноября после затяжного молчания Лукашенко вернутся к своим конспирологическим теориям насчет причин появления пандемии коронавируса. Он несколько модернизировал свою версию двухлетней давности.

Лукашенко заявил, что на сегодня якобы практически все согласны с тем, что пандемия COVID-19 не имела естественного происхождения и была организована искусственно.

«Уже сегодня на 90% все говорят, что искусственная. К чему это было: чтобы опустить весь мир и прежде всего Китай, опустить экономику, развалить государства», – отметил политик.

А дальше сам задался вопросом, кому было выгодно подобное развитие событий, и сам же на него ответил.

«Тот, кто деньги печатает», – сказал Лукашенко, явно намекая на США и Евросоюз.

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