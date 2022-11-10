ВСУ закрепили за собой важный плацдарм на северо-западе Херсонской области 10.11.2022, 13:22

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Актуальные карты боев.

Вооруженные силы Украины предпринимают действия по деоккупации Луганской области. Боевые действия продолжаются вдоль трассы Сватово – Кременная, а также в районе Белогоровки.

В то же время украинские военнослужащие имеют определенные успехи на юге страны. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны (ISW).

Аналитики сообщили со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, что украинские силы отбили наземные атаки российских войск северо-западнее Сватово в районе Новоселовского и южнее Кременной в районе Белогоровки.

Кроме того, 9 ноября украинские силы, вероятно, нанесли удар по тылу в оккупированной Луганской области, что, возможно, усилило опасения России по поводу способности ВСУ поражать тыловые районы оккупантов. Кадры с геолокацией подтвердили значительный ущерб расположению оккупантов в школе-интернате в Кадиевке Луганской области. Поблизости была зафиксирована российская военная техника, что доказывает использование захватчиками школы в качестве базы.

В то же время российские оккупанты продолжили минирование случайных участков в Луганской области. При этом хранить боеприпасы захватчики стали в грузовиках, а не на складах, боясь точечных ударов от ВСУ.

Также в ISW сообщили, что украинские военнослужащие укрепили свои позиции на границе Николаевской и Херсонской областей к северо-востоку от Херсона. В свою очередь глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что украинские войска продолжают бороться за полный контроль над населенным пунктом Снигиревка.

Аналитики подчеркнули, что российские войска разрушили мосты в районе Снигиревки, что указывает на контролируемый отход с позиций к северо-востоку от Херсона в рамках более широкого отступления с правого берега Херсонской области.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу дал официальный приказ вывести российскую военную группировку с правобережья Херсонской области. Решение было озвучено после того, как командующий оккупационными войсками РФ в Украине Сергей Суровикин зачитал Шойгу доклад о ситуации на фронте.

После этого в Украине официально заявили, что пока не видят признаков того, что оккупанты собираются покинуть город без боя.

Кроме того, президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления РФ о Херсонщине и сказал, что оккупанты не уходят из украинских городов просто так – их выбивают оттуда ВСУ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные операции на востоке страны. В частности, украинские военнослужащие добились успехов к северо-западу от Сватово Луганской области.

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