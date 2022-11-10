Нейробиологи узнали, как кальмары и осьминоги получили свой большой мозг 1 10.11.2022, 13:56

Головоногие моллюски считаются одними из самых умных беспозвоночных.

Отношение их массы тела к массе мозга — самое большое среди беспозвоночных, а нервная система — самая сложная. Эти существа способны быстро обрабатывать информацию, изменяя форму, цвет и даже текстуру своего тела, сливаясь с окружающей средой, пишет Naked science.

Они также могут общаться, демонстрировать признаки пространственного обучения и играть: известно, что осьминоги в аквариумах бросают бутылки и игрушки в водоворот, а затем ловят их. Свойственно головоногим и инструментальное поведение. Однако науке до сих пор доподлинно не известно, откуда у этих животных столь развитый мозг.

Ученые из Гарвардского университета (США), исследование которых опубликовано в журнале Current Biology, считают, что они приблизились к разгадке. Авторы работы использовали новую технику визуализации практически в режиме реального времени (серии снимков с интервалом в десять минут), чтобы буквально наблюдать за созданием нейронов в эмбрионе кальмара Doryteuthis pealeii, известного модельного организма в нейробиологии. Затем они смотрели, как эти клетки встраиваются в нервную систему. Отслеживаемые клетки были подкрашены флуоресцентными красителями.

То, что увидели ученые, удивило их. Нервные клетки вели себя подозрительно похожим образом на то, как это происходит у позвоночных в процессе развития их нервной системы. А ведь предки тех и других отделились от общей линии около 500 миллионов лет назад, поэтому ученые полагали, что позвоночные имеют свой механизм формирования клеток мозга.

Тем не менее факт остается фактом: головоногие и моллюски не только используют схожие механизмы для создания своего интеллектуального органа, но и сама ткань нервных клеток у них похожа — по размерам, организации и способу перемещения ядра. В дальнейшем команда планирует изучить, как возникают различные типы клеток в мозгу головоногих моллюсков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».