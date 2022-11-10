Залужный: ВСУ освободили более 40 населенных пунктов на Херсонском плацдарме 1 10.11.2022, 15:08

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Линия обороны противника прорвана на глубину до 36,5 км.

Украинские военные на Херсонском направлении с 1 октября отбили у оккупантов территорий площадью до 1381 кв км. В общей сложности уже освобожден 41 населенный пункт.

Об этом сообщает в Telegram главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«На Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом», - написал Залужный.

По его словам, только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв км территории.

«На направлении Первомайске-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли - 157 кв км», - отметил Залужный.

Напомним, вчера российское высшее командование заявило об оставлении Херсона и отходе с правого берега Днепра в Херсонской области на левый.

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