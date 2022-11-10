Залужный: ВСУ освободили более 40 населенных пунктов на Херсонском плацдарме

Залужный: ВСУ освободили более 40 населенных пунктов на Херсонском плацдарме1
- 10.11.2022, 15:08
- 3,480
Линия обороны противника прорвана на глубину до 36,5 км.
Украинские военные на Херсонском направлении с 1 октября отбили у оккупантов территорий площадью до 1381 кв км. В общей сложности уже освобожден 41 населенный пункт.
Об этом сообщает в Telegram главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
«На Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом», - написал Залужный.
По его словам, только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв км территории.
«На направлении Первомайске-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли - 157 кв км», - отметил Залужный.
Напомним, вчера российское высшее командование заявило об оставлении Херсона и отходе с правого берега Днепра в Херсонской области на левый.