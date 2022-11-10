Осталось 15 км до Херсона: ВСУ освободили еще два села 4 10.11.2022, 16:35

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Украинские войска подходят к оккупированному областному центру.

Украинские военные освободили еще два села в Херсонской области. В частности, они деоккупировали Киселевку, которая расположена в 15 километрах от Херсона.

Соответствующее видео защитники Украины обнародовали в соцсетях. В видеоролике видно, как боец ВСУ заходит в село, сообщает «Главред».

«Киселевка наша. Заходим. Противник просто сбежал. Слава Украине!» – говорит украинский воин на видео.

Это село расположено в Чернобаевской сельской общине Херсонского района.

Второй населенный пункт, который освободили украинские воины – село Борозенское. Его взяли под контроль подразделения Первой отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна. Фотографии украинских воинов в этом селе появились в соцсетях.

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