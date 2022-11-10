ВСУ продвигаются по всему фронту на юге Украины

ВСУ продвигаются по всему фронту на юге Украины1
- 10.11.2022, 19:25
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Обновлена карта боевых действий.
Украинские войска продолжают продвигаться на юге нашей страны. Под контроль ВСУ переходят населённые пункты Херсонской и Николаевской областей.
Об этом сообщает DeepStateMAP.
Херсонская область
По данным карты боевых действий, украинские бойцы продвинулись и зашли в Александровку, Станислав, Правдино, Солдатское, Миролюбовку, Грозово, Костромку, Счастливое, Степное, Чкалово, Вишневое.
В так называемую «серую зону» перешли Широкая Балка, Опытное, Молодецкое, Надеждовка, Знаменка, Дмитренко, Костомарово, Волшебное, Красносельское, Максима Горького, Старица, Новая Кубань, Кошара, Паришево и Клапая.
Николаевская область
ВСУ смогли занять Васильевку, Павловку и Евгеновку.
В так называемую «серую зону» перешли Безымянное, Ивано-Кепино, Юрьевка, Афанасьевка, Нововасиловка и Тамарыно.
На других участках фронта пока без изменений.