ВСУ продвигаются по всему фронту на юге Украины 1 10.11.2022, 19:25

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Обновлена карта боевых действий.

Украинские войска продолжают продвигаться на юге нашей страны. Под контроль ВСУ переходят населённые пункты Херсонской и Николаевской областей.

Об этом сообщает DeepStateMAP.

Херсонская область

По данным карты боевых действий, украинские бойцы продвинулись и зашли в Александровку, Станислав, Правдино, Солдатское, Миролюбовку, Грозово, Костромку, Счастливое, Степное, Чкалово, Вишневое.

В так называемую «серую зону» перешли Широкая Балка, Опытное, Молодецкое, Надеждовка, Знаменка, Дмитренко, Костомарово, Волшебное, Красносельское, Максима Горького, Старица, Новая Кубань, Кошара, Паришево и Клапая.

Николаевская область

ВСУ смогли занять Васильевку, Павловку и Евгеновку.

В так называемую «серую зону» перешли Безымянное, Ивано-Кепино, Юрьевка, Афанасьевка, Нововасиловка и Тамарыно.

На других участках фронта пока без изменений.

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