США подтвердили вывод российских войск из Херсона 7 10.11.2022, 20:30

8,166

Также председатель Объединенного комитета начальников штабов США назвал потери РФ в войне против Украины.

Американские военные свидетельствуют о том, что Россия выводит войска из Херсона. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, слова которого приводит CNN.

«На ваших глазах российские войска отходят из Херсона. Мы видим начало этого процесса. Об этом вчера заявил министр обороны [России Сергей] Шойгу. Так и происходит», — подтвердил генерал Милли.

Он добавил, что, по оценкам США, российские вооруженные силы потеряли более 100 000 солдат убитыми и ранеными в Украине с начала вторжения.

Ранее президент США Джо Байден назвал приказ Москвы об отступлением из Херсона «свидетельством того, что у российских военных есть реальные проблемы». Он выразил надежду, что демократы и республиканцы смогут продолжить сообща противостоять российской агрессии в Украине после промежуточных выборов.

Российское командование объявило о выводе войск из Херсона и c правого берега Днепра накануне, 9 ноября. По словам командующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина, Россия не могла полноценно снабжать войска в Херсоне и поэтому для них целесообразнее занять оборону по левому берегу.

Уход российских войск с правого берега Днепра в Херсонской области позволит Вооруженным силам Украины взять под огневой контроль «сухопутный мост» в Крым — трассы Херсон–Армянск, Херсон–Мелитополь и Мелитополь–Джанкой. По ним Россия снабжает свои войска на юге Украины и в Крыму. Однако начать масштабное наступление на Крым Киев пока не сможет, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника. Он отмечает, что проход в Крым для ВСУ будет затруднен укрепленными оборонительными рубежами на границе с полуостровом. Там сейчас Россия начала восстанавливать старые и рыть новые окопы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».