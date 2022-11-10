Залужный: За сутки под контроль Украины вернулись 12 населенных пунктов 1 10.11.2022, 23:20

C 1 октября на Херсонском направлении освобождены более 40 сел.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался подтвердить, что российские военные действительно покинули Херсон. При этом, по его словам, только за последние сутки под контроль Украины перешли 12 населенных пунктов.

«Предполагаемый отход из Херсона — это результат наших активных действий, — заявил Залужный. — Непосредственно на херсонском направлении силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему снабжения, нарушили систему управления войсками противника. Тем самым не оставили врагу выхода, кроме побега».

В то же время Залужный заявил, что теперь не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о заявленном выводе российских войск из Херсона. По его словам, ВСУ продолжает наступление в соответствии с собственным планом.

С 1 октября продвижение, по его словам, составило до 36,5 км вглубь позиций противника, общая площадь отвоеванной территории достигает 1 381 квадратных километра, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.

Украинские власти пока сдержанно реагируют на заявления России об отводе войск. Они говорили, что пока признаков реального вывода войск не видят, и что российская группировка на правом берегу выстроила рубежи и готова защищаться.

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