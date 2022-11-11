Польша передала Украине еще 1570 терминалов Starlink 11.11.2022, 1:53

Сеть хотят развернуть по всей Украине.

Польша передала Украине еще 1570 терминалов Starlink - сеть хотят развернуть по всей Украине, чтобы даже во время блэкаута украинцы имели связь, а также в поездах Укрзализныци.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Сейчас терминалы помогают украинцам поддерживать связь на деоккупированных территориях и в зонах боевых действий. Как отмечают в Минцифры, в освобожденных городах и селах благодаря терминалам будут работать публичные Wi-Fi точки, где жители смогут собираться и подключаться к интернету.

«Также планируем развернуть сеть Starlink не только на деоккупированных территориях, но и во всех городах Украины. Это нужно, чтобы люди имели доступ к связи даже во время блэкаута», - заявили в Минцифры. «Кроме этого, обеспечим терминалами Укрзализныцю, чтобы пассажиры и работники были на связи в дороге».

Ведомство сообщило, что с начала полномасштабного вторжения от доноров и партнеров Украина получила более 20 тысяч терминалов Starlink, из которых 5 тысяч — при поддержке правительства Польши.

Напоминаем, с 24 октября в Украине начались перебои с работой терминалов спутниковой связи Starlink от SpaceX Илона Маска — это касалось 1300 устройств, а причина, вероятно, заключается в финансировании.

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