Швеция заявила о «положительном диалоге» с Турцией относительно вступления в НАТО 11.11.2022, 3:04

Министр иностранных дел Швеции настроен оптимистично.

Швеция продолжит переговоры с Турцией, чтобы устранить все заявленные Анкарой оговорки относительно заявки Стокгольма на вступление в альянс НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем, передает «Зеркало недели».

«Швеция активно работает над скорым вступлением в НАТО», — подчеркнул Билльстрем журналистам в Берлине после встречи со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

По его словам, дискуссия продолжается в «очень положительном ключе», а недавний визит премьер-министра Швеции в Турцию показал, что «пока что есть простор для диалога».

Министр добавил, что диалог будет продолжаться «на всех уровнях» и что вскоре состоится его визит в Турцию.

В свою очередь, Аналена Бербок отметила, что Берлин направил четкий сигнал Венгрии, заявив, что «серой зоны» относительно ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО не существует.

«Для всей нашей безопасности – не только для Финляндии и Швеции – но и для нашей европейской безопасности, важно, чтобы ратификация была осуществлена до конца года», – подчеркнула она.

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