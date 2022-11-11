В Херсоне раздаются взрывы и автоматные очереди 3 11.11.2022, 8:17

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Украинская армия максимально приблизилась к Чернобаевке.

10 ноября появились сообщения, в которых намекалось на подведение «окончательных счетов» в Чернобаевке, куда чуть ли не еженедельно прилетало по позициям армии РФ. Кроме того, в Херсоне и возле Антоновского моста раздаются взрывы и даже автоматные очереди.

Информация обнародована в Telegram-канале Юрия Мысягина, заместителя главы комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, а также в официальном канале Виталия Кима, главы Николаевской ОВА.

Юрий Мысягин в 21:42.опубликовал сообщение, в котором намекал, что в Чернобаевке – финал.

Кроме того, Виталий Ким обнародовал сообщение с единственной буквой «Ч».

Пока нет официальных объяснений обнародованным намекам. Однако есть надежда, что это означает: ВСУ как минимум максимально приблизилось к Чернобаевке – пригороду Херсона.

Между тем в Херсоне, как утверждают в одном из местных пабликов, также слышны взрывы и автоматные очереди.

А у Антоновского моста – все еще громко.

Предполагают, что это работа армии РФ, которая зачем-то обстреливает переправу.

На видео, сделанном местными жителями, видны следы ракет, пролетающих по небу.

Кроме того, в сети появилась фотография, на которой, как уверяют, зафиксирован пожар на Антоновском мосту.

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