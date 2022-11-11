Убегающие из Херсона оккупанты дерутся за лодки 11.11.2022, 8:56

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Происходят столкновения из-за любых плавсредств.

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в Херсонской области и прокомментировала информацию о бегстве российских оккупантов с правого берега Днепра.

В эфире телемарафона в пятницу, 11 ноября, Гуменюк рассказала, что продвижение защитников Украины продолжается, но медленно, из-за минирования врагом территории и особенностей ландшафта. Она также напомнила, что военная операция требует информационной тишины.

«Из-за заминирования многих участков местности, дорог… мы продвигаемся осторожно, но уверенно», — подчеркнула она.

По словам спикера, оккупанты усилили обстрелы тыловых территорий на юге. Обстрелу снова подвергся Николаев, есть попадание в жилой дом, люди находятся под завалами.

Гуменюк также сказала, что россияне активно движутся к правому берегу и собираются там, чтобы переправиться через Днепр на любых доступных плавсредствах.

«Прямо накануне они очень тщательно их уничтожали — подрывали, расстреливали и просто разбивали подручными средствами, но сейчас пытаются использовать даже наименьшие. Там за них и драки, и столкновения у них происходят», — отметила она.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщили, что российские оккупанты «экстренно пакуются в плавсредства, которые кажутся пригодными к переправе», и пытаются сбежать через Днепр.

9 ноября Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу отдал приказ российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

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