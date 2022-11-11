В Украине ликвидировали командира стрелкового отделения из Сыктывкара, гордившегося своей бородой 8 11.11.2022, 10:14

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На родине оккупант активно участвовал в религиозных мероприятиях.

На войне в Украине ликвидирован российский оккупант Роман Байбородин из Сыктывкара. Он был контрактником - командиром стрелкового отделения ВС РФ.

Как сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, Байбородин служил на контракте командиром стрелкового отделения в Мурманской области. Скорее всего, речь идет о 200-й бригаде оперативного стратегического командования «Север» вооруженных сил РФ.

Когда и где был ликвидирован Байбородин - не сообщается. У захватчика осталась жена и трое детей.

Вдова Екатерина Байбородина 8 ноября в соцсети сообщила о гибели мужа, добавив, что похоронят оккупанта в Сыктывкаре 11 ноября.

В сети сохранилась ссылка на закрытую страничку военнослужащего захватнической армии РФ с символикой V и псевдонимом «Роман Борода». Он был многодетным отцом и активно участвовал в религиозных мероприятиях.

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