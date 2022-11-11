Появилось еще одно видео позорного бегства войск РФ из Херсона 4 11.11.2022, 12:45

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Жидкая цепочка оккупантов спешно ретируется в тумане по понтонному мосту.

Российские оккупанты в панике бегут от контрнаступления украинских воинов в Херсонской области. Части из них удается переправиться на левый берег Днепра, передает УНИАН.

Российские пропагандисты показали, как «вторая армия мира» убегает с правого берега по обустроенной переправе. При этом голос за кадром комментирует, что россияне еще используют паромы, но ими спасают только технику, а не личный состав.

На кадрах видно, что оккупанты с вещами движутся по переправе возле Антоновского моста небольшими группами.

Украинский активист Сергей Стерненко в шутку прокомментировал видео: «Русские идут».

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