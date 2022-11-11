ВСУ наступают в Херсонской и Николаевской областях: актуальная карта боевых действий
- 11.11.2022, 13:44
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Как изменилась линия фронта за последние сутки.
Украинские военные продолжают продвигаться в Николаевской области и правобережной части Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту войны Deepstatemap.
Согласно данным карты, наши бойцы вошли в село Калиновка в Снигиревском районе Николаевской области.
ВСУ продвигаются в Херсонской и Николаевской областях: актуальная карта боевых действий
Кроме того, значительная часть населенных пунктов, которые находятся на правом берегу Херсонской области, перешли в так называемую «серую зону». Среди них Баратовка, Лиманец, Александровка, Федоровка, Высокое, Веровка, Томарино, Урожайное, Новорайск и Красный Маяк.