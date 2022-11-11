Разгромленная возле Антоновского моста военная техника РФ попала на видео 11.11.2022, 13:55

Оккупанты понесли большие потери при бегстве из Херсона.

Минобороны России заявляет о «завершении отвода» оккупационных войск с правобережья Херсонской области.

Как заявил представитель российского ведомства на брифинге 11 ноября, «потерь личного состава, вооружения, военной техники российской группировки войск при переходе на левый берег Днепра нет».

Также в России утверждают, что не оставили на правом берегу «ни одной единицы военной техники и вооружения».

Вместе с тем в этом же заявлении говорится, что украинские военные нанесли по переправам 5 ударов HIMARS, а ВС РФ якобы сбили 28 американских ракет.

Утром, 11 ноября, журналист Денис Казанский показал у себя в Telegram последствия ударов по российским переправам у Антоновского моста, которые, по логике врага, были якобы под защитой российских ПВО.

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