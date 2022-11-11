закрыть
11 ноября 2022, пятница, 15:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Фотофакт: Россия бросила часть своих солдат в Херсоне

11
  • 11.11.2022, 14:27
  • 10,328
Фотофакт: Россия бросила часть своих солдат в Херсоне

Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду.

Министерство обороны РФ соврало о якобы полном выводе своих оккупационных сил из Херсона.

Как сообщают местные жители, часть российских военных была брошена своим командованием, и теперь солдаты вынуждены переодеваться в гражданскую одежду в попытке смешаться с оставшимся в городе населением, передает nv.ua.

В подтверждение этому в соцсетях были обнародованы фото с оккупантами, которые сейчас прячутся по дворам и подъездам.

«Очень нервные, общаются на повышенных тонах. Угрожают пристрелить, если им будет казаться, что их снимают», — рассказывают очевидцы.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона.

При этом деоккупация продолжается и останавливаться ВСУ не собираются.

В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко
МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников