Фотофакт: Россия бросила часть своих солдат в Херсоне 11 11.11.2022, 14:27

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Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду.

Министерство обороны РФ соврало о якобы полном выводе своих оккупационных сил из Херсона.

Как сообщают местные жители, часть российских военных была брошена своим командованием, и теперь солдаты вынуждены переодеваться в гражданскую одежду в попытке смешаться с оставшимся в городе населением, передает nv.ua.

В подтверждение этому в соцсетях были обнародованы фото с оккупантами, которые сейчас прячутся по дворам и подъездам.

«Очень нервные, общаются на повышенных тонах. Угрожают пристрелить, если им будет казаться, что их снимают», — рассказывают очевидцы.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона.

При этом деоккупация продолжается и останавливаться ВСУ не собираются.

В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

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