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Жители Херсона вышли встречать ВСУ с украинскими флагами

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  • 11.11.2022, 14:58
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Жители Херсона вышли встречать ВСУ с украинскими флагами

Украинских бойцов уже видели в одном из микрорайонов города.

В центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации.

Как сообщает местное издание «Мост», на улицы вышли люди, которые готовятся встречать ВСУ.

Ранее в соцсетях появились первые фото с украинскими военными в Херсоне. По словам местного журналиста Константина Рыженко, обнародованное фото было снято в Шуменском микрорайоне.

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