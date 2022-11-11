Жители Херсона вышли встречать ВСУ с украинскими флагами 7 11.11.2022, 14:58

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Украинских бойцов уже видели в одном из микрорайонов города.

В центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации.

Как сообщает местное издание «Мост», на улицы вышли люди, которые готовятся встречать ВСУ.

Ранее в соцсетях появились первые фото с украинскими военными в Херсоне. По словам местного журналиста Константина Рыженко, обнародованное фото было снято в Шуменском микрорайоне.

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