Ученые рассказали, как дружелюбие влияет на здоровье кишечника 1 11.11.2022, 15:10

Теория уже проверена на макаках-резусах.

Ось «кишечник — мозг» играет ключевую роль в нашем физическом и психологическом здоровье. Известно и то, что между социальным поведением и микробиомом кишечника существует взаимосвязь: бактерии могут передаваться, например, через прикосновение, пишет Naked science.

Ученые из университетов Оксфордского (Великобритания) и Колорадо (США) решили больше узнать об этом вопросе и изучили 22 самцов и 16 самок из группы макак-резусов, проживающих на острове Кайо Сантьяго в Карибском море, у восточного побережья Пуэрто-Рико. Выводы о своем исследовании ученые представили в журнале Frontiers in Microbiology.

С 2012 по 2013 год авторы статьи собрали в общей сложности 50 незагрязненных образцов кала у этой группы. В качестве показателя социальных связей использовали то время, которое каждая обезьяна потратила на груминг с другой особью (или особями) в этот же период, а также число таких партнеров. Дело в том, что макаки очень социальные животные, и груминг играет для них важную роль в поддержании социальных контактов.

Проанализировав данные о последовательности ДНК из образцов кала, исследователи оценили состав и разнообразие микробных кишечных сообществ приматов. Они также учитывали пол, возраст, время года, когда собран кал, и ранг той или иной особи в иерархии группы. Особое внимание ученые обратили на микробы, которые, как было показано ранее, в большей или меньшей степени распространены у людей и грызунов, подверженных симптомам, напоминающим аутизм и сопровождаемым социальной разобщенностью.

Выяснилось, что участие в социальных взаимодействиях положительно коррелировало с обилием определенных кишечных бактерий, имеющих полезные иммунологические функции, и, напротив, снижало число потенциально болезнетворных микроорганизмов.

Например, у самых общительных обезьян было больше бактерий, оказывающих благотворное влияние на здоровье, — Faecalibacterium и Prevotella, но меньше Streptococcus — это вид патогенных микроорганизмов, который у людей, к примеру, вызывает фарингит и пневмонию.

Ученые предполагают, что обмен микробами может происходить через прикосновения при груминге. А поскольку у социально замкнутых людей, как было сказано выше, также присутствует большое число болезнетворных бактерий, эти выводы могут быть полезны и для человека, но требуют дальнейшего изучения.

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