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Над зданием Херсонской ОГА поднят украинский флаг

  • 11.11.2022, 15:34
  • 2,204
Над зданием Херсонской ОГА поднят украинский флаг

Депутат Верховной Рады сообщил о входе ВСУ в город.

11 ноября Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

В пятницу, 11 ноября, Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

«Украинская армия уже в Херсоне! Слава Украине!», - написал он в Twitter.

Также он опубликовал фото из центра города.

Пока что нет официальной информации о том, что происходит в городе. Но глава Офиса президента Андрей Ермак ранее сегодня опубликовал многозначительный пост в Telegram.

Также в Сети появились кадры из микрорайона Шуменский на западе Херсона. На кадрах - украинские военные и местные жители.

Тем временем в центре Херсона люди подняли украинские флаги и ждут, когда в город зайдут Вооруженные силы Украины.

Над зданием Херсонской облгосадминистрации поднят украинский государственный флаг. Об этом сообщат местные паблики в телеграмме.

Вокруг здания собирают люди. В их руках тоже украинская символика.

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