Дайверы показали уникальный подводный город 11.11.2022, 18:10

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Павлопетри непосредственно связан с христианскими апостолами.

Остров Павлопетри расположен у побережья Лаконии на юге Пелопоннеса. О нем знают немногие. Но это одно из важнейших мест в греческой истории.

Этот остров является старейшим древнегреческим городом, который когда-либо археологи находили под водой, — пишет издание Greek Reporter.

В переводах название Павлопетри означает «камень Павла». Оно связано непосредственно с христианскими апостолами и мучениками святыми Петром и Павлом. Когда-то они распространяли христианство своими путешествиями по миру. Эти события происходили в I-м веке нашей эры.

История древнегреческого города начинается более 5000 лет назад. Его открыл Николас Флемминг в 1967 году. До сих пор он является старейшим в своем роде и просто находится в водах Средиземного моря.

Через год после обнаружения города его нанесли на карту. Кроме того, ученые из Кембриджского университета хотели определить его масштаб. В ходе исследования Павлопетри отнесли к микенской эпохе. Но это было не так. После тщательного изучения археологи пришли к выводу, что здесь появились первые поселения в 2800 г. до н. На это указали разные артефакты. В основном они принадлежали к эпохе бронзы.

Также ученые выяснили, что на этом месте произошла серия из трех катастрофических землетрясений. Они произошли в 1000 году до нашей эпохи. Возможно, именно из-за них город очутился под водой. Известно, что до катастроф Павлопетри процветало. Он был важным портовым городом.

Сегодня этот памятник уникален. Благодаря природе она осталась неприкосновенной. Поэтому она чрезвычайно ценна для археологов. В будущем возможно будет исследовать площадь более 46 тысяч квадратных метров.

Павлопетри – самый старый подводный город в мире. Кроме того, оно является одним из первых, которое имело планирование. Прослеживаются жилые кварталы, рынки, ячейки производства керамики.

С помощью тщательного строительства это место могут превратить в чрезвычайно ценную туристическую достопримечательность.

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