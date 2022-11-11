Генштаб ВСУ срочно обратился к военным Беларуси 10 11.11.2022, 18:45

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«В случае приказа о вторжении - сдавайтесь в плен».

Вооруженные Силы Украины обратились к военнослужащим «объединенной группировки» войск Беларусь и России. Об этом сообщает censor.net со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

- Военнослужащие Республики Беларусь, если вас все же заставят принять участие в войне Путина против народа Украины, и если вы не можете не выполнить этот преступный приказ, перейдя государственную границу Украины, остановитесь в составе подразделения. Заглушите двигатели, разведите оружие, поднимите белые флаги и дождитесь встречи с представителями командования ВСУ, - говорится в обращении.

В Генштабе ВСУ отметили, что отказ от убийства украинцев будет расценен как акт дружеских и соседских отношений.

- Будем благодарны за это. В этом случае мы гарантируем вам возможность мгновенного, свободного возвращения на территорию Беларуси. Если же вы боитесь преследования действующих белорусских властей, мы предложим вам достойное пребывание на территории Украины в специально оборудованных военных городках. Мы снабдим вас необходимыми бытовыми условиями, питание и медицинским обслуживанием согласно нормам ВСУ, - отметили в командовании.

Также белорусам, которые откажутся воевать против Украины, предоставят возможность звонить родным, а также круглосуточный доступ к сети Интернет.

В Генштабе обратились и к представителям российских оккупационных войск.

- Если вы решите стать частью российской оккупационной армии, то для вас остается только два варианта:

- сдача в плен. В этом случае мы гарантируем вам соблюдение всех международных конвенций по военнопленным.

- В противном случае вас ждет неизбежная смерть, - добавили в ВСУ.

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