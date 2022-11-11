закрыть
11 ноября 2022, пятница, 19:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Боже, сыночки»: как встречали ВСУ на Херсонщине

  • 11.11.2022, 18:58
  • 1,022
«Боже, сыночки»: как встречали ВСУ на Херсонщине

Видеофакт.

В пятницу, 11 ноября, Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов Херсон - также были освобождены и ряд других населенных пунктов Херсонской области. Жители толпами ринулись встречать украинских военных.

Об этом сообщил «Апостроф» со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Одно из видео было записано в населенном пункте Благодатное Херсонского района. Местные жители, среди которых было немало людей старшего возраста, не скрывали своих радостных эмоций.

«Боже, сыночки, мы вас ждали!», - так отреагировали люди в освобожденном селе.

Населенный пункт освободили бойцы 59-ой отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко
МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников