«Боже, сыночки»: как встречали ВСУ на Херсонщине
- 11.11.2022, 18:58
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Видеофакт.
В пятницу, 11 ноября, Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов Херсон - также были освобождены и ряд других населенных пунктов Херсонской области. Жители толпами ринулись встречать украинских военных.
Об этом сообщил «Апостроф» со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Одно из видео было записано в населенном пункте Благодатное Херсонского района. Местные жители, среди которых было немало людей старшего возраста, не скрывали своих радостных эмоций.
«Боже, сыночки, мы вас ждали!», - так отреагировали люди в освобожденном селе.
Населенный пункт освободили бойцы 59-ой отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.