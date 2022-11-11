«Боже, сыночки»: как встречали ВСУ на Херсонщине 11.11.2022, 18:58

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Видеофакт.

В пятницу, 11 ноября, Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов Херсон - также были освобождены и ряд других населенных пунктов Херсонской области. Жители толпами ринулись встречать украинских военных.

Об этом сообщил «Апостроф» со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Одно из видео было записано в населенном пункте Благодатное Херсонского района. Местные жители, среди которых было немало людей старшего возраста, не скрывали своих радостных эмоций.

«Боже, сыночки, мы вас ждали!», - так отреагировали люди в освобожденном селе.

Населенный пункт освободили бойцы 59-ой отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

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