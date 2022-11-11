Освобождение юга Украины: россияне бегут не только из Херсона 11.11.2022, 19:21

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Украинцы разбили логистику оккупантов.

Освобождение Херсона позволит ВСУ частично взять под огневой контроль территорию Крыма, поэтому россияне начали бежать с аннексированного полуострова.

Об этом «Апострофу» рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

- Россияне бегут с Крыма с помощью паромных переправ, потому что по мосту очень опасно. Мост строился именно для переброски войск, но их логистика надолго выведена из строя. Планы россиян восстановить логистику к лету – это уже нереально. И оккупанты хорошо понимают последствия такой ситуации. Ведь освобождение Херсона поможет нам эффективнее бить по их инфраструктуре, - отметил заместитель председателя Меджлиса.

Он добавил, что бетонные пирамидальные противотанковые сооружения не смогут помешать ВСУ вернуть Крымский полуостров.

- Они видят, что Путин «сливает» их, поэтому совершают хаотические действия, строят эти фортификационные сооружения. На самом деле россиян в Крыму волнуют «подарки», которые полетят к ним, когда ВСУ зайдут в Херсон, - рассказал Чийгоз.

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