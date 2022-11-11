Посол Польши - белорусам: Мы видим большие испытания, через которые вы проходите 11.11.2022, 22:14

Артур Михальский

Артур Михальский выразил солидарность со стремящимися к свободе белорусами.

Посол Польши в Беларуси Артур Михальский выразил солидарность со стремлением белорусского народа к построению свободной страны.

«Уважаемые белорусские друзья, празднуя независимость Польши, мы понимаем, какое фундаментальное значение имеет собственная независимая родина. Мы видим большие испытания, через которые вы проходите, и мы солидарны с вами в вашем стремлении к построению свободного демократического белорусского государства», – заявил он в своем обращении.

В обращении он также упомянул активистов Союза поляков Беларуси, попавших под репрессии режима Лукашенко, – Анджелику Борис и Анджея Почобута.

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