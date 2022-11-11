Генштаб ВСУ: В Беларуси продолжается формирование российско-белорусской группировки войск 2 11.11.2022, 22:56

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Украина призывает белорусских военных в случае приказа о вторжении - сдаваться в плен.

На территории Беларуси продолжается формирование российско-белорусской группировки войск. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с ее территории и воздушного пространства. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

- В течение текущих суток противник нанес 3 ракетных и 9 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеским ударам подверглись районы населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Винницкой, Херсонской и Николаевской областей, - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

- Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Беларуси. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных, а также авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны, - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Ранее Вооруженные Силы Украины обратились к военнослужащим «объединенной группировки» войск Беларусь и России.

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