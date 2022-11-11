История украинского бойца-рекордсмена по уничтожению целей из Javelin 2 11.11.2022, 23:20

3,924

Александр Петлинский

Александра Петлинского цитировал даже президент США.

Александр Петлинский стал мировым «рекордсменом». Он уничтожил наибольшее количество техники из Javelin за одни сутки. Украинец поразил сразу 6 целей, такого не делал ни один военный.

Как сообщается в новом сюжете ТСН, Петлинского цитировал даже президент США Джо Байден. Это произошло после того, как об украинце написало известное американское издание.

К началу полномасштабного вторжения РФ в Украину Петлинский уже стоял на защите нашей страны. Он пошел воевать в 2014 году. В феврале Петлинского вызвали в район Энергодара, до этого он делал из Javelin только пробные пуски.

Однако украинец все равно хотел работать с Javelin и убеждал командование, чтобы ему дали установку. Военному разрешили, но с одним условием: ему дали три ракеты, если бы он показал «нулевые» результаты, то «Джавелин» бы забрали.

Впоследствии возле их позиции появилась колонна техники рашистов, первой целью Петлинского был танк. После этого он поразил БМП, а впоследствии - зенитную установку. Всего за 5-7 минут украинец уничтожил три единицы техники врага. Тогда военному привезли со склада резервные ракеты, которыми он «минуснул» еще две бронированные машины.

В этот момент работу «Джавелина» отслеживал вражеский дрон, после чего к позициям военных приблизился БМП. Оккупанты начали бить по всему, что движется. Петлинский успел взять еще одну ракету и ударить по БМП. Однако этого было мало, поэтому военный зарядил шестую ракету и запустил ее с очень короткого расстояния.

Петлинский вспоминает, что это был очень тяжелый бой, который длился несколько суток. Тогда он думал, что может не выйти из окружения, ведь он работал в ударной группе, которая сдерживала противника, чтобы другие военные могли отойти дальше.

Однако все закончилось рекордом. После этого военному сказали, что будут давать ему столько ракет, сколько нужно.

- Без Javelin очень трудно было бы остановить врага, что наступает, - сказал тогда Петлинский, когда общался с иностранными журналистами, которые узнали о его рекорде.

Впоследствии эти слова цитировал Байден, а сам Петлинский не мог в это поверить. Сейчас военный очень хочет пообщаться с инженерами, которые изготавливают Javelin. Он говорит, что у него есть большой список улучшений. Пока Петлинский находится на реабилитации, однако впоследствии он вернется на фронт и будет приближать победу Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».