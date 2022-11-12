ВСУ на юге Украины затрофеили вертолет 12.11.2022, 3:01

Трофей захватили бойцы 1-го батальона 28-й бригады на Херсонщине.

Украинские защитники во время контрнаступления на юге Украины затрофеили вертолет Ми-8. Видео на своем телеграмм-канале опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Н видео бойцы 1-го батальона 28-й бригады на Херсонщине вернули брошенный россиянами вертолет Ми-8. Этот вертолет могли раньше захватить россияне в начале полномасштабного наступления.

- Я не знаю, кто «отжимает» танки или что-нибудь такое, но мы «отжали» вертолет, — говорит на видео украинский защитник.

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