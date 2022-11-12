Военный эксперт: Россияне панически бежали из Херсона на протяжении трех дней 12.11.2022, 9:38

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Произошел коллапс системы управления.

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в интервью сайту Charter97.org рассказал, почему российская армия покинула Херсон и какой плацдарм станет для ВСУ приоритетным.

— С чем вы связываете решение российского командования о выходе из Херсона?

— Явно не с погодными условиями, которые их не устраивают. Им просто было уже невозможно сохранять свое присутствие на правом берегу Херсонщины. Они бежали на левый, поскольку та суицидально-патовая ситуация, которая стала складываться с российским оккупационным формированием в июле, себя катализировала.

У них был уже коллапс системы управления, системы обеспечения и так далее. Все находилось под постоянным огневым давлением со стороны Вооруженных сил Украины. Целесообразности нахождения на правом берегу они действительно не видели, потому и покинули правобережье.

— Разделяете ли вы мнение людей, которые говорят о какой-то «ловушке» со стороны РФ?

— Какая это может быть ловушка? Их бегство с северного плацдарма под таким же самым давлением ВСУ в Черниговской, Киевской и Сумской области — это разве была ловушка? Или то, как они бежали с острова Змеиный, это тоже можно было расценивать как ловушку? Или, опять-таки, Харьковская область, где россияне бежали от контрнаступления ВСУ, это была ловушка? Нет, у них и тут нет никакой возможности создать ловушку.

Ловушка — это когда ты заманиваешь противника в тяжелую ситуацию. Окружение, например. Окружение россиянам сейчас там просто физически невозможно как-либо организовать.

Когда Вооруженные силы Украины полностью деоккупируют правобережную сторону, освободят Херсон, тогда начнутся вполне ожидаемые обстрелы оккупантами населенных пунктов на правом берегу с левого берега. Этого следует ожидать, к этому морально-психологически надо быть готовыми. Но разве же это ловушка? Нет, это вполне логичное следствие освобождения территорий. Террор гражданского населения, постоянные обстрелы гражданских объектов со стороны оккупантов, они везде проходят.

Херсон, на мой взгляд, в ближайшие дни может даже перенять печальную эстафету Николаева. До тех пор, пока Вооруженные силы Украины не сформируют на правобережной части Херсонщины полноценно эффективную контрбатарейную борьбу, Херсон будет под ударами. После формирования условий для контрбатарейной борьбы, количество этих ударов уменьшится, но все равно будет угроза ударов из ЗРК «С-300», например, которые перехватывать достаточно проблематично. Это цена освобождения, это следствие того, что Россия намерена продолжать использование террористических методов ведения боевых действий против Украины в любом месте и при любых условиях.

— Был ли выход россиян таким организованным, как они говорили?

— Это не было организованным выходом, в последние три дня отмечалось паническое бегство. Тут важно уделить внимание такому моменту, как система управления передовыми подразделениями. Она начала хромать у них уже с середины лета, значительно падать. К августу месяцу она уже была неэффективна.

Когда Вооруженные силы Украины начали расширять на северо-восточном плацдарме контролируемую территорию, то есть освобождать северо-восточную локацию правобережной Херсонщины, российское командование получало данные по ситуации на передовой намного позже, чем они публиковались на украинских информационных площадках. Это было достигнуто благодаря тому, что Вооруженные силы Украины методично и планомерно нивелировали систему управления у оккупантов: уничтожались командные пункты, пункты управления, штабы, системы связи и так далее. Был достаточно серьезный подрыв этой системы.

На прошлой неделе, когда стало известно, что они сворачивают системы связи, это стало основным сигналом о том, что они окончательно приняли решение о бегстве. Потому что сворачиваемые системы управления ограничивали российские подразделения в получении какой-либо оперативной информации о своих действиях.

Когда командованием России уже было принято решение о том, что нужно покидать правый берег, их войска не получали указаний, что им делать на своих позициях: покидать их или оставаться. А предыдущей ночью мы и вовсе могли быть свидетелями того, как они в панике пытались перебраться с правого на левый берег.

Россияне (не смогли в этих условиях сформировать https://charter97.org/ru/news/2022/11/11/523764/) упорядоченное отступление, назовем это так. В открытых источниках уже с российской стороны постоянно появлялись сообщения, что значительная часть подразделений попросту не получила своевременно команду на отступление, эвакуироваться на левый берег.

В очередной раз мы можем говорить о том, что система управления вообще себя никак не проявляла, она вообще отсутствовала. Весь процесс проходил в хаотичном состоянии, происходило такое броуновское движение.

Когда произойдет уже окончательное освобождение Херсона и правого берега, мы увидим результаты этого отступления в виде большого количества оставшейся там военной техники и энного количества российских оккупантов: как в формате «200», так и «300», и «400».

— Есть ли у Украины возможность быстро десантироваться на левый берег, воспользовавшись хаосом и паникой в рядах россиян?

— На мой взгляд, сейчас Вооруженные силы Украины не рассматривают вариант с выходом на левобережную часть Херсонщины посредством форсирования Днепра, десантирования с помощью водных или воздушных средств. Мы не рассматриваем данный вариант, поскольку это наименее эффективный сценарий развития ситуации.

Сейчас основной задачей будет укрепление правобережья, контрбатарейная борьба, разминирование, борьба с оставшимися диверсионными группами и разрозненными скоплениями оставшихся оккупантов. В дальнейшем будет постоянное методичное воздействие на левобережье, уничтожение позиций противника, нанесение ему регулярного поражения живой силы и техники. Будет постоянное давление на его склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Любой их объект военного назначения будет нашей целью на левом берегу. Имея преимущество по дальнобойности и точности артиллерии, мы сможем намного успешней осуществлять такие действия, чем российские оккупанты.

Используя преимущество нашей реактивной артиллерии, мы фактически можем достигать даже северо-западных локаций временно оккупированного полуострова Крым, например — в районе Армянска.

В дальнейшем будет лишь перераспределение освободившегося ресурса Вооруженных сил Украины на другое направление. Это может быть как Запорожский плацдарм, так и Луганский. Увидим, как оно будет дальше, но главное — что освободившийся ресурс с правобережья будет использован по другим направлениям.

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