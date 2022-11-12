ВСУ захватили богатые трофеи после бегства россиян из Херсона 1 12.11.2022, 12:30

2,922

Оккупанты бросали технику и даже личные вещи.

Российская армия так спешно бежала с позиций на правом берегу Днепра, что местами даже не успела снять белье, которое сушила. Об этом сообщают работающие в Херсонской области журналисты и украинские военные, пишет The New York Times.

В селе Благодатное, к примеру, нашли не только неубранные кровати, скомканную на полу военную форму, но и постиранную одежду. На складе боеприпасов на полу были брошены снаряды с вкрученными взрывателями, готовые к бою.

«Они бежали в спешке, они готовились стрелять в нас этими боеприпасам, но у них не хватило времени», – сказал The New York Times один из украинских военных.

Жители села Благодатное рассказали агентству Reuters, что оккупанты эвакуировались в тишине, они не разговаривали даже между собой.

Несмотря на то что командование России заявило о полной эвакуации войск, жители Херсона утверждают, что в городе остались переодетые в гражданскую одежду захватчики.

Однако самым дорогим трофеем ВСУ в Чернобаевке на Херсонщине стал вертолет.

«Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу Днепра не оставлено - Минобороны РФ. На самом деле бросили даже вертолет. Такого не было и в Харьковской области», - прокомментировал журналист Денис Казанский.

Пропаганда пишет, что этот Ми-8 был захвачен ими в начале полномасштабной войны. По их версии, вертолет не стали вывозить, так как он старый и на него нет документации. Однако пропаганда возмущена тем, что оккупанты не сожгли борт – ВСУ приведут его в порядок и уже через пару месяцев вернут его в строй. Россияне, напомним, не смогли сделать этого за 8,5 месяца оккупации.

Российская армия бежала из Херсона, оставив и много другой военной техники. Благодаря такому ленд-лизу в ВСУ попали образцы современных танков и другого оружия.

Об этом «24 каналу» рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Он считает, что о количестве попавшей к нам российской трофейной техники еще рано говорить. Пока ее только собирают. Также многие ее образцы находятся в заминированном состоянии.

Коваленко отметил, что большое количество тяжелой и легкой бронированной техники осталось на Правом берегу Днепра.

«Так называемая эвакуация российских оккупантов происходила с использованием автомобильного транспорта – КАМАЗ, «Уралов». Гусеничную технику в большинстве своем они оставили. А колесную пытались эвакуировать», – отмечает эксперт.

Обозреватель считает, что в рамках «ленд-лиза» к ВСУ попадут танки Т-62М, Т-60 и другие модификации.

«Меня удивило, что уже нашли танк Т-90М «Прорыв» – на сегодняшний день это последняя модернизация танков Т-90 в России», – отмечает Коваленко.

По его словам, сейчас Украина на своем вооружении имеет больше танков Т-90, чем Туркменистан. А также Украина – вторая страна, которая имеет самый современный танк. Кроме нее такие танки имеет только Россия.

Коваленко отметил, что среди трофеев украинцев тоже очень редкие модификации ББМ. К примеру, БМП-1АМ «Бусурманин» – это искусственная модернизация БМП-1.

«Даже в России их немного. А в Украине на вооружении уже четыре единицы таких БМП – довольно редких. Также есть информация, что во время полномасштабной войны с Россией, таких БМП было уничтожено 14 единиц», – заметил Коваленко.

Эксперт рассказал, что трофеи будут увеличиваться. Но вряд ли среди них будут в большом количестве качественные, такие как Т-90, БМП-1АМ, Тайфун-К. Преимущественно это будут советские образцы, снятые с сохранения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».