Чем Украина вооружилась за время войны: полный список 1 12.11.2022, 15:44

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Речь идет о сотнях артиллерийских систем, бронемашин и не только.

С самого начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от западных союзников ряд видов вооружения. Речь идет о ПВО IRIS-T и NASAMS, сотнях артиллерийских систем, бронемашин и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо министра обороны Украины Алексея Резникова главе ВРУ Руслану Стефанчуку, которое есть в распоряжении издания.

Согласно документу, в целом за это время для сил обороны Украины было получено в качестве материально-технической помощи и приобретено за бюджетные средства такое вооружение западных образцов:

- зенитно-ракетные и зенитно-артиллерийские комплексы IRIS-T и NASAMS, Stormer HVM, Dual Mount Stinger, Gepard;

- несколько десятков систем MLRS трех видов (M142 HIMARS, M270, Mars II). В ближайшее время произойдет увеличение и новыми видами платформ и количественное;

- сотни артиллерийских систем калибра 155-мм (M777, FH70, Panzerhaubitze 2000, M109, AHS Krab, Caesar, Zuzana) и 105-мм (M101, L119);

- свыше 1,3 млн артиллерийских боеприпасов разных типов;

- сотни БТР и БМП (в том числе M113, VAB, FV 103 Spartan и т.д.

- сотни бронированных автомобилей (Bushmaster, Dingo и т.п.);

- противорадарные ракеты Harm;

- противокорабельные ракеты Harpoon;

- патрульные катера;

- тысячи противотанковых ракетных комплексов (Javelin, NLAW и т.п.);

- пять типов ударных и более 20 типов разведывательных БПЛА (Bayraktar, Phenix Ghort и т.д.).

Отмечено, что США в рамках программы «Инициатива помощи» выделили пакет поддержки объемом 1,1 млрд долларов США.

Напомним, что на днях США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. ВСУ передадут дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны.

Так стало известно, что Украина получит ракетные комплексы Hawk и Avenger. Более того, Украина получит первые модернизированные танки Т-72, анонсированные как помощь западных союзников, до конца 2022 года.

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