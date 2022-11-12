Полк Калиновского: Ежедневно вместе с ВСУ мы идем к победе

Полк Калиновского: Ежедневно вместе с ВСУ мы идем к победе6
- 12.11.2022, 18:44
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«Калиновцы» поделились фото из одного из самых горячих отрезков украинского фронта.
Телеграм-канал «Полк Каліноўскага» опубликовал фото из одного из самых горячих отрезков украинского фронта. В таких тяжелых условиях бойцы полка имени Кастуся Калиновского сражаются с российскими оккупантами.
«Все «жесты доброй воли», «спланированные отступления» и «тяжёлые решения» не случаются просто так. Все это итог ежедневной тяжелой работы ВСУ, с которыми мы вместе идем к победе.
Жыве Беларусь и Слава Украине!», - пишет телеграм-канал.