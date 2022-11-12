Блестящее освобождение Херсонщины: в Минобороны Украины показали и назвали имена командиров
- 12.11.2022, 19:36
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Украинских воинов ведут за собой мощные закаленные в боях генералы.
В Минобороны Украины назвали командующих, которые руководят освобождением территории юга страны, пишет «Униан».
- Преимущество украинских Вооруженных сил перед врагом в мотивации и уме нашего командования, у нас на всех фронтах мощные закаленные в боях командующие, это они направляют, планируют, ведут за собой, - сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По словам Маляр, освобождением украинских территорий на юге управляют бригадный генерал Александр Тарнавский, генерал-майор Андрей Ковальчук, бригадный генерал Андрей Грицков, бригадный генерал Михаил Драпатий и бригадный генерал Андрей Гнатов.
Заместитель министра также опубликовала фото командующих.
- Посмотрите на их невероятные лица. Это глыбы внутренней силы, военного опыта, несокрушимости характера и воли к победе, - добавила она.