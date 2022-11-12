Украинские защитники ликвидировали 529 недавно мобилизованных россиян 2 12.11.2022, 22:40

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Их всех отправили на передовую из села Валуй Белгородской области.

Об этом сообщает Telegram-канал «Информационное сопротивление». Родственники находящихся в восточной части Украины российских оккупантов уже знают о катастрофических потерях.

- Жена военнослужащего России сообщила, что на Сватовском направлении Луганской области погибли 529 бойцов России, все они были отправлены на передовую из села Валуй Белгородской области, – говорится в сообщении.

Однако на все возмущения родственников российские власти ответили лишь тем, что пообещали, что «прокуратура разберется». О самом же инциденте не хотят говорить даже на местном телевидении.

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